Maltempo in Campania: allagamenti e disagi nel Salernitano

MeteoWeb

Il maltempo sta causando gravi allagamenti e disagi nel Salernitano. Da ieri pomeriggio, i vigili del fuoco sono impegnati nelle aree di Ponte Barizzo e Capaccio, dove l’allagamento di un deposito farmaceutico e di un’autorimessa ha reso necessaria l’aspirazione delle acque mediante idrovore e motopompe. Sul posto sono intervenute squadre provenienti da Eboli, Agropoli e Giffoni Valle Piana, oltre a mezzi speciali inviati dalla centrale di Salerno.

Una situazione analoga si registra nell’Agro Nocerino Sarnese, con particolare criticità a Nocera Superiore. In via Starza, 2 famiglie sono state tratte in salvo dopo essere rimaste intrappolate nelle loro abitazioni a causa dell’allagamento di locali sottostanti il livello stradale.

Anche a Salerno si segnalano danni: in via Mazzetti, nella località di Matierno, un pino è caduto sulla strada colpendo alcune auto parcheggiate. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.