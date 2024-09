Maltempo Campania: allagamenti e fiume di fango sulla provinciale nel Sannio

MeteoWeb

Piogge e temporali si sono verificati oggi in Campania, colpendo con più intensità le province di Salerno, Caserta e Benevento. I dati pluviometrici più importanti indicano: 44mm a Cava de’ Tirreni, 39mm a Vietri sul Mare, 34mm a Pontelandolfo, 25mm a Frassineto, 32mm ad Alife, 23mm a Salerno Torrione, 22mm a Campoli del Monte Taburno.

Nel Beneventano, le piogge hanno causato allagamenti negli scantinati delle abitazioni di alcuni comuni e disagi alla circolazione stradale. In particolare, sulla strada provinciale Solopaca-Melizzano-S. Agata dei Goti si è riversato un fiume di fango e detriti che ha ostruito il passaggio causando lo stop di alcune auto in transito. Sul posto al lavoro squadre di operai per liberare la strada.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

