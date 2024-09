Maltempo Campania, smottamento al Valico di Chiunzi: strada provinciale chiusa

MeteoWeb

Il maltempo delle scorse ore ha provocato danni e continua a causare disagi nel Salernitano. In nottata, uno smottamento ha riversato grosse pietre sulla sede stradale e il Valico di Chiunzi è stato chiuso al transito in un tratto della provinciale 2, strada che collega l’agro nocerino sarnese alla Costiera Amalfitana. A comunicarlo è il sindaco di Corbara, spiegando che il valico di Chiunzi è chiuso al transito “al chilometro 8 della SP2 nel territorio del comune di Sant’Egidio del Monte Albino, a seguito della caduta di massi sulla carreggiata”.

“Sul posto – aggiunge – sono presenti i Carabinieri, addetti della Arechi Multiservizi, vigili urbani dei comuni di Sant’ Egidio e Corbara”. “Il divieto di transito è assoluto per la necessità di operare bonifica dei costoni, fino a nuova disposizione il valico non è transitabile”, conclude il primo cittadino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.