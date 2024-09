Maltempo Campania, tornado sorprende Teverola | FOTO

MeteoWeb

Piogge e temporali hanno interessato parti della Campania oggi. Un forte nucleo temporalesco ha prodotto un tornado in provincia di Caserta, in particolare nella zona di Teverola. Il vortice era ben pronunciato e ha lasciato a bocca aperta moltissimi cittadini, sbalorditi dalla vista del tornado. Al momento, non sono segnalati danni.

Le piogge di oggi in Campania hanno prodotto accumuli di: 12mm a Cicciano, 9mm a Sapri, 8mm a Pannarano, 7mm a Monte Partenio, Ariano Irpino, 6mm a Summonte.

