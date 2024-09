Maltempo Campania, forte vento sulla costa: albero si schianta su un’auto a Torre del Greco

MeteoWeb

Anche la Campania è stata colpita dal maltempo che oggi sta interessando molte regioni d’Italia da Nord a Sud. Già da metà mattinata, la provincia di Napoli è stata colpita da pioggia e forti raffiche di vento. Segnaliamo 26mm di pioggia a Castellammare di Stabia, 18mm a Sorrento, 11mm sul Vesuvio, ma anche 20mm a Salitto, 18mm a Roccadaspide (entrambe località del Salernitano) e 15mm a Salerno.

Sulla costa, le raffiche di vento hanno raggiunto anche i 60-80km/h, come a Scafati (85km/h) e sull’isola di Nisida (62km/h).

A Torre del Greco (Napoli), il vento ha abbattuto un albero presso il parcheggio Palatucci di via Alcide De Gasperi, area di sosta posta nel quartiere Sant’Antonio. Il fusto, spezzato in un punto, si è in pratica adagiato su un’auto in sosta, provocando anche danni al mezzo. È stato necessario l’intervento di Vigili del Fuoco e tecnici specializzati per provvedere allo spostamento dell’albero.

Alla luce dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale, il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha disposto la chiusura di cimitero, parchi e giardini pubblici fino alle 14 di domani, mercoledì 4 settembre.

Vento a Capri: slitta lo spettacolo nella Grotta Azzurra

Disagi per il vento anche sull’isola di Capri. Annullato, almeno per oggi, l’evento nella Grotta Azzurra organizzato dal comune di Anacapri in collaborazione con la Direzione Regionale Musei e la Cooperativa Battellieri Capresi che prestano servizio nella Grotta. Doveva essere questo il primo appuntamento della rassegna Azzurra Anacapri, che terminerà in ottobre e prevede una serie di rappresentazioni della Capri storica, che si terranno in siti archeologici e ville storiche. Il comune ha annunciato che l’evento è slittato a domani, se le condizioni meteo non saranno avverse.

