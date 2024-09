Maltempo, danni e allagamenti in Veneto: evacuazioni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Da ieri sera vigili del fuoco al lavoro per il Maltempo che ha colpito il Veneto. Sono oltre 280 gli interventi svolti in regione: 102 a Vicenza, 90 a Treviso, 50 a Padova e Venezia, 22 a Verona. Le squadre hanno operato in particolare nei comuni di Tombolo e Viggiano Mestrino (PD), Torri di Quartesolo e Arcugnano (VI), Castelfranco Veneto e Asolo (TV) per allagamenti di sottopassi e locali seminterrati, danni d’acqua, alberi caduti e dissesti statici. In provincia di Padova sono esondati tre fiumi, il Tergola e il Piovego nel comune di Villa del Conte e il Valdura nel comune di Loreggia, dove per precauzione sono state evacuate dalle case 11 persone.

Allagamenti anche ad Lauro, Asolo, a causa dell’esondazione del Muson. Nella notte il Muson a 2.59m ad Asolo. Video di Sefedin Jonuzi da Lauro. Innalzamento dei fiumi nella serata di ieri a causa del forte nubifragio che si è abbattuto nel Castellano. 186mm a Tombolo, oltre 150mm a Castello di Godego

Allagamenti di strade e scantinati si sono verificati dalla notte scorsa a Vicenza, per l’intensa perturbazione che ha attraversato in territorio del Veneto. Squadre della protezione civile, polizia locale e della municipalizzata Amcps sono impegnate a mettere in sicurezza alcune situazioni critiche, in particolare nella zona est della città. Anche Viacqua è pronta ad attivare gli impianti di protezione di propria competenza. Il sindaco Giacomo Possamai ha disposto l’apertura del Centro operativo comunale, nella sede del comando di polizia locale, da dove coordina il monitoraggio del territorio con gli assessori alla protezione civile Matteo Tosetto e alla mobilità Cristiano Spiller. Il Comune raccomanda la massima attenzione lungo la rete stradale e in particolare nell’affrontare i sottopassi.

Forti temporali accompagnati da vento forte hanno colpito la scorsa notte il territorio della provincia di Padova, con la pioggia che ha allagato numerose strade. Tra i Comuni più colpiti figura quello di Cittadella, in cui una roggia è esondata allagando numerose strade e rendendo impraticabili anche alcuni sottopassi. Colpito anche il comune di Villa del Conte, la cui sindaca Antonella Argenti ha riferito su Facebook di numerosi interventi nella notte per la tracimazione dei fiumi Tergola e Piovego, che hanno superato le paratie di sicurezza idraulica. Non destano al momento preoccupazione le ondate di piena del Brenta e del Muson dei Sassi.

Maltempo: in Veneto oltre 450 chiamate ai vigili del fuoco

Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco per le violente precipitazioni che nella notte tra lunedì e martedì, hanno principalmente interessato le province di Padova, Treviso, Vicenza, Venezia e Verona causando allagamenti di piani interrati, piani terra e anche strade. Non si hanno notizia di persone rimaste ferite. Le squadre dei vigili del fuoco stanno operando anche con personale speleo alpino fluviale, motopompe e idrovore. In provincia di Padova, una delle situazioni più critiche nell’alta padovana nei comuni di Tombolo, Cittadella, Loreggia, Villa del Conte per l’intensità delle precipitazioni nell’arco di un’ora. L’eccezionale portata d’acqua ha generato l’esondazione del fiume Tergola e del fiume Piovego, nonché del canale Vandura con l’allagamento di locali e strade. Il dispositivo di soccorso è stato integrato con 15 unità di personale e mezzi provenienti dai comandi di Rovigo, Venezia, Verona e Belluno.

A Vicenza un alto numero di chiamate per allagamenti di piani interrati nel comune di Torri di Quartesolo, interventi in città, Camisano Vicentino, Grisignano del Zocco, Longare e altri comuni della Riviera Berica. Il dispositivo di soccorso è stato integrato con una squadra proveniente dal comando di Rovigo.Treviso, interventi dei vigili del fuoco sempre per prosciugamenti oltre che in città nei comuni di Silea, Preganziol, Casier.In provincia di Venezia particolarmente colpiti i comuni di Mirano, Salzano, Martellago, dove hanno operato fino all’alba le squadre dei vigili del fuoco di Mira, i volontari di Mirano, squadre di volontari della protezione civile per il prosciugamento di garage e piani interrati. Intervento dei vigili del fuoco per per un principio d’incendio di un quadro elettrico a Spinea sempre dovuto al Maltempo, un furgone rovesciato in autostrada per acqua accumulata sulla carreggiata.Verona, interventi per prosciugamenti di cantine e garage allagati a Bovolone, Isola della Scala, San Bonifacio.

Alle 9.30 a Padova, 153 chiamate alla sala operativa del 115: 105 interventi eseguiti o non più necessari, 48 in corso di svolgimento e valutazione. Treviso, 152 chiamate alla sala operativa del 115: 100 interventi eseguiti o non più necessari, 52 in corso di svolgimento e valutazione. Vicenza, 112 chiamate alla sala operativa del 115: 108 interventi eseguiti o non più necessari, 4 in corso di svolgimento e valutazione.Venezia, 52 chiamate alla sala operativa del 115: 51 interventi eseguiti o non più necessari, 1 in corso di svolgimento e valutazione. Verona, 25 chiamate alla sala operativa del 115: 22 interventi eseguiti o non più necessari, 3 in corso di svolgimento e valutazione

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.