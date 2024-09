Maltempo, la Difesa schiera un elicottero per i soccorsi

MeteoWeb

Per far fronte all’emergenza maltempo che sta colpendo l’Emilia Romagna e le Marche, il Ministero della Difesa ha disposto l’intervento di un elicottero HH139 dell’Aeronautica Militare: il mezzo è stato dispiegato nella zona di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, per il recupero e il trasporto delle persone. “Continua l’attività delle Forze Armate a supporto della popolazione – commenta il Ministro Guido Crosetto – la Difesa è al fianco della collettività. Sempre”.

