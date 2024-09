Maltempo Emilia Romagna, cedono le scarpate sull’Appennino modenese

MeteoWeb

Prosegue da parte dei tecnici della Provincia di Modena la ricognizione delle strade dopo l’ondata di maltempo che sta attraversando il territorio. Al momento, sulla strada provinciale 4 “Fondovalle Panaro”, in località “i Grottoni”, nei pressi del bivio di Benedello nel Comune di Pavullo, è stato istituito a partire dalla serata di ieri un senso unico alternato, a causa del cedimento di una parte della scarpata di valle. Oggi è stato effettuato un sopralluogo tecnico congiunto tra Provincia e Agenzia per la sicurezza del territorio della Regione, per procedere “in tempi rapidi” al ripristino delle condizioni di sicurezza della strada. Resta ancora chiuso, confermano gli uffici, il ponte di Navicello vecchio a Modena, lungo la diramazione della strada provinciale 255, per il raggiungimento dei livelli di guardia del fiume Panaro.

Le piogge che si sono abbattute sul territorio modenese hanno portato a decine di richieste di soccorso ai Vigili del Fuoco di Modena dall’inizio dell’evento. Oltre ad alcuni alberi caduti e un paio di prosciugamenti, sono stati segnalati due smottamenti su strade nel territorio di Pavullo e Serramazzoni gestiti nell’ambito del CCS con gli altri enti. Inoltre, questa mattina si è reso necessario portare in salvo due persone che erano rimaste nella propria abitazione in un’area golenale del fiume Panaro che si è allagata.

A Modena ponti riaperti stasera o nella notte

Rimangono chiusi per motivi precauzionali ma riapriranno appena possibile, forse anche in serata o nella notte, i ponti su fiumi e torrenti modenesi chiusi alla circolazione la notte scorsa per maltempo. La piena sta lentamente defluendo, ma anche per domani è in vigore l’allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

