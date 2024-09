Maltempo in Emilia-Romagna, Rimini sott’acqua: scantinati e sottopassi allagati | FOTO

MeteoWeb

Le intense piogge che da ieri stanno colpendo la Romagna continuano a causare disagi, con particolare criticità nel territorio di Rimini, dove numerose strade risultano allagate e il deflusso delle acque piovane attraverso i tombini risulta difficoltoso. A Rimini, i Vigili del Fuoco hanno ricevuto circa 50 richieste di intervento per scantinati allagati: sono 4 le squadre impegnate per far fronte a tali emergenze. Sono stati effettuati anche interventi per rami pericolanti, mentre il sottopasso di Via Firenze risulta allagato e si segnala che pioggia è penetrata persino all’interno del Tribunale.

In provincia, a Saludecio, un albero è caduto sulla carreggiata, mentre nella tarda serata di ieri, come riferito dal sindaco di San Clemente, Mirna Cecchini, tramite un post su Facebook, “si è verificato uno smottamento di fango che ha invaso la sede stradale all’incrocio tra via Tavoleto e via Morciano. Abbiamo subito allertato la nostra protezione civile, il nostro ufficio tecnico con la squadra esterna e la Provincia di Rimini perché le due strade sono di proprietà provinciale. Al momento verrà chiusa la via Morciano“.

Anche nella vicina Riccione si registrano criticità: chiusi 3 sottopassi, porto, viale La Spezia e viale Angeloni, tornati poi agibili intono alle 11. Ci sono stati inoltre temporanei problemi per l’acqua in viale Giovanni da Verrazzano e in viale Portofino. Come da previsioni nel pomeriggio le piogge dovrebbero continuare, così come domani, anche se in attenuazione.

