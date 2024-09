Maltempo Emilia Romagna, il torrente Marzeno supera la soglia rossa a Rivalta: strade allagate

MeteoWeb

L’ondata di maltempo con piogge incessanti che si sta abbattendo sull’Emilia Romagna sta determinando le piene dei corsi d’acqua. Il livello idrometrico del torrente Marzeno, del bacino del Lamone, ha superato la soglia rossa in località Rivalta, in provincia di Ravenna. Sulla zona sono caduti dai 70 ai 100mm di pioggia dalla mezzanotte scorsa e continua a piovere.

Il Comune di Faenza comunica che “il torrente Marzeno ha superato la soglia 3 all’altezza del sensore di Rivalta. Sono diverse le strade già completamente allagate, soprattutto in zona San Biagio, Santa Lucia e Sarna. Stiamo disponendo la loro chiusura”. Dal Comune anche l’invito “a restare a casa e a non percorrere, per nessun motivo, le strade già allagate” e la raccomandazione di “limitare gli spostamenti SOLAMENTE a quelli strettamente necessari e di non recarsi per NESSUNA RAGIONE in prossimità di fiumi o sopra agli argini degli stessi”. “I dipendenti della Romagna Faentina e la Polizia Locale sono sul posto in tutte le zone critiche”.

Per quanto riguarda gli altri corsi d’acqua nella regione, la soglia di allerta arancione è stata superata da Savena, Idice, Senio, Montone e Bevano.

