Maltempo Eolie, ripristinata l’energia elettrica a Ginostra e Alicudi

MeteoWeb

Ripristinata l’erogazione di energia elettrica nel piccolo borgo di Ginostra (Stromboli) e nell’isola di Alicudi dopo i blackout causati dal maltempo. Le due comunità delle Eolie sono rimaste senza corrente per oltre 36 e 32 ore rispettivamente. Per il ripristino della normale erogazione, i tecnici dell’Enel sono arrivati a Ginostra con un elicottero privato, mentre ad Alicudi con una corsa straordinaria della nave traghetto Nerea di Caronte & Tourist isole minori, visto che i collegamenti marittimi sono sospesi a causa delle avverse condizioni meteo.

Il ritorno alla normalità non ha placato però la rabbia delle due piccole comunità che, oltre a lamentare considerevoli danni dovuti alla perdita delle derrate alimentari, necessarie di refrigerazione, temono che il disservizio possa ripetersi durante la stagione invernale, come già accaduto in passato. Per questo, chiedono un presidio minimo di tecnici Enel in quel periodo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.