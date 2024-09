Maltempo: fango e pietre invadono le strade di Stromboli, Ginostra senza elettricità

MeteoWeb

Stromboli continua a subire le conseguenze dell’incendio del maggio 2022, scoppiato durante le riprese di una fiction sulla Protezione Civile. La pioggia caduta oggi, seppur leggera, ha provocato smottamenti, trascinando fango e pietre lungo le caratteristiche viuzze e nelle aree circostanti le abitazioni. I cittadini e le imprese incaricate dal Comune sono al lavoro per il ripristino. Nel frattempo, l’arcipelago è isolato a causa del forte vento, con raffiche fino a 40 km/h, fatta eccezione per Lipari.

La minuscola frazione di Ginostra di Stromboli da circa 12 ore è senza energia elettrica per un guasto alla centrale Enel. Abitanti e turisti, che sono isolati da ieri a causa del maltempo, attendono l’arrivo dei tecnici dell’Enel che potrebbe avvenire solo a mezzo elicottero.

