Maltempo, forte temporale a Roma nella notte: danni e disagi

Un forte temporale ha colpito nella tarda notte di oggi la zona occidentale di Roma, con accumuli superiori ai 25mm di pioggia e temperatura crollata fino a +15°C. A causa del forte temporale che ha colpito, la scorsa notte, anche il litorale romano ed il suo entroterra, alcuni alberi sono caduti su via Torre di Pagliaccetto, che collega Aranova a Torrimpietra, nel nord del Comune di Fiumicino. Una vettura è rimasta bloccata in un sottopasso ad Aranova a causa di un allagamento ed è stata recuperata successivamente. Allagamenti sono segnalati nella zona di Focene e Maccarese. La protezione civile di Fiumicino e’ stata allertata per gli interventi. Diverse zone di Ostia e dell’entroterra sono rimaste senza corrente elettrica a causa di un black out.

Forti piogge anche nella zona dei Castelli Romani.

Treni bloccati in tutto l’hinterland

A causa delle avverse condizioni meteo che stanno colpendo la zona, la circolazione ferroviaria sulla linea FL3, Roma – Viterbo è rallentata in prossimità di Cesano. Effetti sulla mobilità ferroviaria: ritardi fino a 60 minuti. In corso l’intervento dei tecnici di Rfi.

Dalle ore 05:50 sulla linea Roma – Formia, la circolazione ferroviaria è rallentata tra Pomezia e Torricola per un inconveniente alla linea sempre legato al maltempo. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 45 minuti. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi.

Sulla linea Roma-Fiumicino, la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Roma Ostiense per danni dovuti al maltempo. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi, seguiranno aggiornamenti. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 40 minuti.

