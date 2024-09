Maltempo Friuli, piogge insistenti su Prealpi e Valli Isonzo: picchi di 350mm

MeteoWeb

Un fronte atlantico sta interessando il Friuli Venezia Giulia con forti correnti umide da sud-ovest, in quota, e Scirocco sulla costa. Questa situazione – si legge in una nota della Protezione Civile – determina piogge intense e persistenti sulle Prealpi Giulie e sull’alta valle dell’Isonzo in Slovenia, in particolare proprio in queste prime ore del mattino.

Da ieri, sono caduti 346,8mm a Uccea, al confine con la Slovenia, 270mm a Gran Monte, 247mm di pioggia a Musi, 140mm ad Alesso, a Sella Nevea e sul Matajur. Sulle Prealpi Carniche sono caduti dai 50 ai 100mm; valori inferiori in genere in Carnia e nel Tarvisiano, anche se alcune località hanno fatto registrare valori prossimi ai 100mm. La maggior parte delle piogge si è avuta dalla mezzanotte circa. Sulla costa inoltre soffia Scirocco con raffiche sui 50-60km/h.

Per le prossime ore – segnala la Protezione Civile regionale – si prevede cielo in prevalenza coperto con piogge ancora intense e temporalesche sulle Prealpi Giulie e nella valle dell’Isonzo in Slovenia; sul resto della regione si avranno piogge da moderate ad abbondanti e locali temporali con piogge intense, ma vi saranno anche fasi di tempo migliore. In Carnia le piogge saranno meno intense. Sulla costa soffierà vento sostenuto da sud, con possibilità di mareggiate tra Lignano e Grado.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.