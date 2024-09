Maltempo, in Friuli Venezia Giulia battuto il record storico di pioggia a Uccea

MeteoWeb

Si è attenuato nella notte il flusso di correnti umide e instabili da sud-ovest in quota e di scirocco al suolo che ha caratterizzato in Friuli Venezia Giulia la giornata di ieri. Oggi l’aria fredda della saccatura atlantica, causa della perturbazione, affluisce sulla regione mantenendo instabilità locale. Domani, domenica, invece, il tempo si stabilizzerà. A Uccea in 24 ore sono caduti quasi 400 millimetri di pioggia, di cui ben 310 in sole 12 ore, valori che rappresentano il record storico per questa località. Il totale complessivo del peggioramento è stato di 417mm in 36 ore.

Quantità pluviometriche inferiori ma comunque molto levate e dell’ordine di 200-300 millimetri hanno interessato le altre zone delle Prealpi Giulie e l’alta valle dell’Isonzo in Slovenia, anche qui con estremi locali di 400 millimetri in circa 24 ore. Oggi sono attesi rovesci e temporali sparsi con piogge localmente abbondanti, ma non più concentrate e intense sulle Prealpi Giulie. In giornata soffierà vento da nord o nord-est in pianura e sui monti e dal pomeriggio Bora sulla costa. I venti saranno da moderati a sostenuti. Verso sera il tempo si farà più freddo e stabile e le piogge cesseranno definitivamente. Restano chiusi i guardi del Ponte della Motta lungo la strada da Nimis a Savorgnano al Torre, del Malina a Remanzacco, e di Rauscedo nel comune di San Giorgio della Richinvelda. Sono in attività 7 squadre per un totale di 15 volontari della Protezione civile, impegnati nel monitoraggio, nel taglio di alberi e nel posizionamento di sacchi di sabbia. Tra le 18 e le 18.30 il fiume Isonzo ha raggiunto il livello di guardia agli idrometri di Gradisca d’Isonzo e di Pieris ed è stazionario.

