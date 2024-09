Maltempo in Giappone, drammatica alluvione a Ishikawa: 60 mila evacuati | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Le autorità del Giappone hanno ordinato l’evacuazione di oltre 60.000 residenti nel centro del Paese a causa delle inondazioni provocate dalle forti piogge per le quali una persona è stata dichiarata dispersa. Circa 44.700 residenti delle città di Wajima, Suzu e Noto nella prefettura di Ishikawa sono stati costretti a lasciare l’area, hanno detto i funzionari locali. Sono state confermate alluvioni per una decina di fiumi nella regione, ha detto Masaru Kojima del ministero del Territorio. Tre di loro sono straripati e le inondazioni hanno raggiunto le comunità vicine, ha detto un funzionario all’Afp aggiungendo che i danni subiti dagli edifici e dalle infrastrutture erano in fase di valutazione.

Una persona risulta dispersa a Wajima, dove diversi edifici sono stati allagati e le strade sono state bloccate da frane, ha affermato il dipartimento in una nota. Almeno una casa è stata colpita da una frana, secondo l’agenzia giapponese per la gestione dei disastri, che non ha fornito ulteriori dettagli. L’Agenzia meteorologica del Paese ha diramato l’allerta massima per la prefettura di Ishikawa, avvertendo di pericoli “mortali“. Secondo le autorità, è stata ordinata l’evacuazione anche per circa 16.000 residenti di Niigata e Yamagata, più a nord-est.

La regione di Ishikawa era stata già colpita dal terremoto sabato, mentre le forti piogge hanno innalzato i livelli dei fiumi, aumentando i timori di inondazioni. Tre fiumi nella regione stavano straripando nelle comunità vicine, ha riferito un funzionario locale, aggiungendo che le autorità stavano valutando i danni agli edifici e alle infrastrutture. L’agenzia meteorologica giapponese ha affermato di aver emesso il suo livello di allerta più alto per Ishikawa, avvertendo di una “situazione pericolosa per la vita“.

