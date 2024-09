Maltempo in Sicilia, forti temporali in corso: nubifragi e temperature in picchiata | LIVE

MeteoWeb

Il primo temporale di settembre e dell’autunno meteorologico 2024 in Sicilia sta colpendo proprio Siracusa, l’unica città risparmiata dalle piogge record che ad agosto si sono abbattute sull’isola. In realtà, per il momento, nel centro cittadino non piove neanche oggi ma il cielo si è oscurato e la temperatura è crollata dalla massima di +31,8°C delle ore 12:00 agli attuali +28,4°C, in ulteriore calo. Ma violenti nubifragi stanno colpendo l’hinterland cittadino e in modo particolare le colline dei monti Iblei, dove fa anche decisamente freddo: la temperatura è crollata addirittura a +17,6°C a Monterosso Almo dove alle 13:00 c’erano +27,5°C.

Sono caduti ben 58mm di pioggia a Case Granvilla, sul versante meridionale del Monte Casenuove, 25mm a Monterosso Almo e a Palazzolo Acreide, e poi 40mm di pioggia a Sierra Vento nei pressi di Noto e 33mm a Villa Vela, che si trova a San Corrado di Fuori. Piove anche a ridosso della città, con 4,4mm di pioggia a Cozzo su Cola (nei pressi di Floridia). Più a Sud, sono caduti 3,8mm di pioggia a Rosolini.

Altri forti temporali, ampiamente previsti nelle scorse ore, stanno colpendo il catanese e il messinese, tra l’Etna e i Peloritani: da evidenziare 30mm di pioggia al Rifugio Sapienza, sul versante meridionale dell’Etna, 27mm di pioggia a Randazzo, sull’altro versante dell’Etna (Nord), ma anche 7mm a Casalvecchio Siculo, 6mm a Francavilla di Sicilia, 4mm a Calatabiano e a Pagliara.

Violento nubifragio nel cuore dell’isola anche ad Aidone, in provincia di Enna, dove sono caduti 18mm di pioggia. Le immagini satellitari mostrano come i temporali sono in intensificazione e nel pomeriggio colpiranno ancor più duramente la Sicilia centro-orientale, con particolare riferimento alle zone interne.

Anche oggi, quindi, in Sicilia piove in modo esteso, diffuso e abbondante.

