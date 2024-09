Maltempo India, enorme frana a Chetalkot: decine di turisti bloccati | VIDEO

MeteoWeb

Negli ultimi giorni, la pioggia ha continuato a cadere incessantemente in molti distretti dell’Uttarakhand, nel nord dell’India, creando molte difficoltà per i cittadini. A causa delle piogge torrenziali dovute al monsone, molti fiumi, compreso il Gange, sono in piena. A causa delle frane che si sono verificate sulle montagne dopo le piogge, molte vie di traffico sono state influenzate.

Una terribile frana si è verificata nei pressi di Chetalkot, come dimostrano le impressionanti immagini a corredo dell’articolo. Oltre 30 persone del distretto di Cuddalore che si erano recate sulla montagna di Adi Kailash sono rimaste bloccate: non possono scendere a causa della frana.

Al momento non si segnalano vittime o feriti: sembrerebbe che tutti i turisti siano al sicuro ma sono spaventati perché non riescono a scendere.

A causa delle forti piogge nel distretto, in molti punti della Badrinath National Highway si stanno verificando frane, per cui la strada viene bloccata ripetutamente. Dal punto di vista della sicurezza, i passeggeri vengono fermati in luoghi sicuri dalla Polizia di Chamoli.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.