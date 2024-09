Maltempo, le grandi piogge degli ultimi due giorni in Sicilia: oltre 160mm sui Nebrodi, record nel messinese

MeteoWeb

Continua a piovere nell’estremità nord/orientale della Sicilia, in provincia di Messina, tra i Peloritani e i Nebrodi dove abbiamo avuto forti rovesci di pioggia anche oggi pomeriggio. Ma complessivamente è impressionante il quantitativo pluviometrico caduto negli ultimi tre giorni in Sicilia, con grandi piogge in tutta l’isola tra lunedì, martedì e oggi, appunto. Il record assoluto spetta a Monte Soro, sui Nebrodi, dove sono caduti 162mm di pioggia.

La mappa con i dati pluviometrici ufficiali della protezione civile evidenzia come abbia piovuto in tutta l’isola: non c’è una sola località che è rimasta all’asciutto.

Le piogge più abbondanti hanno colpito la provincia di Messina, con accumuli importanti sia sui Nebrodi che sui Peloritani.

Prosegue, così, il lungo periodo di grandi piogge già iniziato da agosto in Sicilia. E si accentuerà ulteriormente nei prossimi giorni con ulteriori abbondanti precipitazioni che interesseranno gran parte dell’isola.

