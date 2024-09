Maltempo, le Shelf Cloud oscurano il cielo: allagamenti e violenti nubifragi dopo il loro passaggio

MeteoWeb

La tempesta Boris sta investendo l’Italia, portando con sé violenti nubifragi, venti impetuosi e condizioni meteo estreme. Il ciclone si è stabilito tra la Corsica e il medio Tirreno, causando l’emissione di allerta meteo in molte aree del Mediterraneo.

Nonostante le previsioni avessero avvertito dell’arrivo della perturbazione, l’impatto del ciclone Boris è stato più intenso del previsto, lasciando preoccupazione e disagi tra cittadini e turisti. Il fronte temporalesco, alimentato dal ciclone, ha rapidamente avvolto il cielo con nubi dense, scaricando piogge torrenziali e forti temporali su Emilia Romagna, Marche e Abruzzo.

Un elemento distintivo di questa ondata di maltempo è stata la formazione di numerose “Shelf Cloud”, nuvole imponenti e minacciose associate a violenti temporali. Questi fenomeni, spettacolari e allo stesso tempo inquietanti, sono solitamente preludio a intensi rovesci e venti di tempesta. Dopo il loro passaggio, infatti, diverse aree sono state colpite da nubifragi, con conseguenti allagamenti che hanno trasformato le strade in veri e propri fiumi.

Le città costiere sono state particolarmente colpite, con inondazioni che hanno bloccato la viabilità. Le autorità locali sono intervenute chiudendo diverse strade e predisponendo piani di emergenza per affrontare le criticità. In numerose occasioni è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per salvare persone rimaste intrappolate nelle loro abitazioni o nei veicoli, sommersi dall’acqua.

Oltre alle piogge, i venti forti generati dal ciclone hanno ulteriormente aggravato la situazione. Raffiche intense hanno sradicato alberi e causato danni alle infrastrutture, lasciando molte zone senza elettricità per diverse ore. Le autorità hanno esortato i cittadini a evitare spostamenti e a restare nelle proprie abitazioni, mentre i servizi di emergenza continuano a monitorare attentamente la situazione.

Le “Shelf Cloud“, spettacolari per la loro forma di mensola sospesa nel cielo, si formano quando l’aria fredda temporalesca incontra quella calda e umida al suolo, generando una rapida condensazione. Sebbene suggestive, sono spesso un segnale di temporali intensi, grandinate e venti violenti.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’emergenza potrebbe perdurare ancora per le prossime 24 ore, con il rischio di ulteriori precipitazioni e mareggiate lungo le coste, dove i venti hanno reso il mare molto agitato. Le autorità e i servizi di pronto intervento rimangono all’erta, pronte a fronteggiare nuovi sviluppi critici.

