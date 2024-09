Maltempo Liguria, rallentamenti dei treni sulla linea Savona-Ventimiglia

MeteoWeb

Il maltempo che oggi ha colpito la Liguria con piogge e temporali ha causato problemi anche al trasporto ferroviario. In particolare, dalle ore 10:57 sulla linea Savona-Ventimiglia la circolazione ferroviaria è stata rallentata tra Alassio e Albenga per le avverse condizioni meteo che hanno interessato la zona. Dalle ore 12:05, la circolazione è tornata regolare. Si registrano rallentamenti fino a 20 minuti per 2 Regionali e 2 Intercity.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

