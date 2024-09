Iniziata l’ondata di maltempo, forti piogge in Liguria: più colpito il Ponente

MeteoWeb

È iniziata la nuova ondata di maltempo in Italia scatenata da una perturbazione atlantica. E’ scattata alle 6 di questa mattina l’allerta meteo gialla per temporali su tutta la Liguria, che sarà valida fino alle 18 di oggi. Il transito della perturbazione sta determinando piogge diffuse a partire da Ponente anche a carattere di rovescio o temporale localmente forte. I dati pluviometrici più rilevanti fino a questo momento indicano: 70mm a Ceriale, 68mm a Varigotti, 66mm ad Albissola Marina, 63mm a Borghetto, 56mm a Varazze, 53mm a Savona, Celle Ligure.

Le temperature minime sono in calo a Ponente, stazionarie o in lieve aumento su Centro-Levante e nell’interno; massime in decisa diminuzione. I venti sono moderati con locali rinforzi da Est/Sudest su Centro-Levante, settentrionali a Ponente; dal tardo pomeriggio rotazione dai quadranti meridionali sugli estremi della regione con locali rinforzi da sud-ovest al largo e sui capi in serata. Il mare è generalmente mosso, localmente molto mosso nelle ore centrali su Centro-Levante per onda corta di scirocco.

In provincia di Imperia, si registra qualche intervento dei Vigili del Fuoco, più che altro per alcuni alberi pericolanti o su strada. Qualche allagamento anche sulle strade di Sanremo a causa della pioggia battente, ma che si è risolto nel giro di pochi minuti.

