Maltempo Lombardia, fiumi ingrossati nella Bergamasca: Gorno isolata per frana | FOTO

Dopo le piogge torrenziali che dal pomeriggio di ieri, giovedì 26 settembre, hanno colpito i settori settentrionali della Lombardia, si registrano fiumi ingrossati e strade chiuse in provincia di Bergamo. In particolare, il fiume Brembo si è ingrossato fino a raggiungere livelli di guardia a San Pellegrino e a San Giovanni Bianco, dove l’acqua ha lambito la strada comunale di via Arlecchino. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi: a Piazza Brembana sono intervenuti per allagamenti in alcuni box e nelle cantine.

Anche in Valle Seriana, il fiume Serio si è ingrossato nella notte e ha destato non poche preoccupazioni: si è anche registrata una frana di fango e detriti a Gorno, lungo la strada per Chignolo d’Oneta, rendendo impossibile il transito. La frazione risulta al momento isolata. Lo stesso sindaco Giampiero Calegari, accorso nella notte per monitorare la situazione, è rimasto isolato dalla frana e ha passato la notte in auto. Chiusa al traffico a causa di uno smottamento anche la strada provinciale 61, nel tratto tra Vilminore e Sant’Andrea.

