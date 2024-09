Maltempo Lombardia, temporale a sud di Brescia: grandine e Funnel Cloud | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Maltempo non solo al Nord-Est in questo sabato pomeriggio di fine settembre. Un forte temporale è in atto anche a sud di Brescia, dove sta provocando pioggia, grandine di piccole-medie dimensioni e anche un Funnel Cloud. In particolare, il Funnel Cloud (o nube ad imbuto) si è formato ad Azzano Mella ma era visibile anche dalla città di Brescia. Il vortice era molto pronunciato ma sembra che non abbia toccato il suolo. Il Funnel Cloud, infatti, è un tentativo di tornado in cui il vortice in formazione non riesce a raggiungere il suolo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.