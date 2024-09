Maltempo, linea temporalesca dal Veneto al Friuli: pioggia, grandine e calo termico | FOTO

MeteoWeb

Grazie all’irraggiamento e all’ingresso di aria fredda in quota si sono attivati rovesci e temporali al Nord-Est nel pomeriggio di oggi. Attualmente, una intensa linea temporalesca si estende dal Rodigino all’Udinese, interessando tutta la costa del Veneto. In provincia di Treviso e Verona, non sono mancate le grandinate, intense ma per fortuna di piccole dimensioni. Sono caduti finora 33mm di pioggia a Dardago, 24mm a Roverchiara, 16mm a Villotta, 12mm a Venezia, 10mm a Sacile.

Nel Trevigiano, si sono formate anche spettacolari nubi Mammatus. Le nubi Mammatus sono così chiamate perché ricordano la forma delle mammelle. Si tratta di nuvole tipiche dei temporali più intensi e si formano quando l’aria è estremamente umida nei bassi strati. Questo tipo di nubi si forma sul bordo posteriore dell’incudine di un temporale ben sviluppato.

Le temperature al Nord-Est sono in netto calo con il passaggio dei fenomeni. Da massime diffuse di +24-26°C, si è passati a valori di +16-17°C nelle località colpite dal maltempo: segnaliamo, per esempio, gli attuali +17°C a Venezia, Treviso, Pordenone.

