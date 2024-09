Maltempo Marche, domani alcune scuole chiuse a Osimo

MeteoWeb

Il maltempo che ha travolto le Marche nei giorni scorsi ha ancora effetti sull’apertura delle scuole. “A causa dell’allerta meteo, domani 21 settembre, l’attività didattica sarà sospesa per le scuole materne, primarie e secondarie di primo grado“. Lo fa sapere il Comune di Osimo (Ancona) attraverso una nota. “La decisione è stata presa al fine di consentire il ripristino di alcune criticità riscontrate in vari plessi scolastici degli istituti comprensivi“, si legge nel testo.

