Maltempo Marche, forti piogge tra Ancona e Pesaro: allagamenti e rami a terra

Piogge e temporali hanno colpito oggi le Marche, interessando praticamente tutto il territorio regionale. Le precipitazioni più intense si sono verificate sulla costa tra le province di Ancona e Pesaro e Urbino. Tra i dati più rilevanti di oggi, segnaliamo: 52mm a Pesaro, 38mm a Fano, 35mm a San Costanzo, 32mm ad Ancona, 24mm a Senigallia, Cesano. Le forti piogge hanno allagato scantinati e appartamenti nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino. I Vigili del Fuoco hanno eseguito almeno 15 interventi dovuti al maltempo, anche per la rimozione di rami pericolanti caduti sulle strade.

