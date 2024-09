Maltempo Molise, allagamenti e disagi sulla costa

MeteoWeb

I forti temporali che nel pomeriggio hanno colpito il Molise hanno provocato allagamenti e disagi sul litorale. Un temporale con lampi e tuoni ha interessato i centri della costa e dell’hinterland. Diverse le richieste di intervento ricevute alla sala operativa dei Vigili del Fuoco per strade e abitazioni allagate, auto in panne. Il Lido di Campomarino (Campobasso) è in buona parte invaso dall’acqua piovana ed è stato necessario l’intervento dei pompieri. Due le squadre intervenute sul posto.

Problemi anche sulla SP40 a Portocannone (Campobasso). Il nuovo asfalto della provinciale è stato divelto forse dall’impatto di un fulmine, creando situazioni di pericolo alla circolazione. In zona sono intervenuti gli operai della Provincia di Campobasso per la messa in sicurezza.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti di oggi in Molise, segnaliamo 40mm a Montemitro, 36mm a Castelmauro, 34mm a Tufara.

