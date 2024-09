Maltempo Molise: crolla balcone, tragedia sfiorata a Termoli

MeteoWeb

Questa mattina a Termoli un balcone di un edificio in via XXIV Maggio è crollato, probabilmente a causa delle forti piogge delle ultime ore. Il balcone, situato al primo piano, ha ceduto portando con sé il solaio. Fortunatamente, non c’era nessuno sotto al momento del crollo e l’edificio era disabitato. I Vigili del Fuoco di Termoli sono intervenuti rapidamente, mettendo in sicurezza l’area e transennandola. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico per consentire ulteriori verifiche sulla stabilità dell’edificio.

Durante la notte e la mattinata, i Vigili del Fuoco hanno effettuato numerosi interventi in tutto il Basso Molise a causa dei forti temporali che hanno colpito la regione nelle ultime 20 ore. Tra le emergenze segnalate ci sono strade provinciali invase da detriti e fango, alberi caduti sulla Fondovalle del Sinni, e nuovi allagamenti a Campomarino Lido, dove proseguono le operazioni di bonifica.

