Maltempo, Musumeci: “stato di mobilitazione per l’Emilia Romagna”

“Accogliendo la richiesta avanzata dalla Regione Emilia Romagna, ho firmato questo pomeriggio il decreto per disporre, a supporto di quella Regione, lo stato di mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di Protezione Civile. Il provvedimento si è reso necessario dopo l’ondata di maltempo che dal 17 settembre ha investito le province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Con la firma del decreto, consentiamo al nostro Dipartimento nazionale di assicurare il coordinamento dell’intervento del Servizio nazionale della Protezione Civile a supporto delle autorità regionali, allo scopo di concorrere al contrasto degli eventi estremi”. Lo ha dichiarato il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.

“Va detto che, sulla base dei dati disponibili e di alcuni modelli idrogeologici e idraulici, l’evoluzione degli eventi potrebbe determinare fenomeni di dissesto, criticità varie ed il superamento del livello tre in diversi corsi d’acqua. Quanto alla assegnazione di contributi per concorrere alle eventuali spese sostenute dalle strutture nella gestione della emergenza, si provvederà con appositi provvedimenti del Capo dipartimento Fabio Ciciliano”, conclude Musumeci.

