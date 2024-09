Maltempo: notte di temporali intensi in Friuli Venezia Giulia

MeteoWeb

Notte di piogge intense e temporali in Friuli Venezia Giulia a partire dalle 22 di ieri sera. L’intensità delle piogge è quindi aumentata dalle 23.30 con l’ingresso del fronte atmosferico da ovest tanto che la convergenza tra venti di Scirocco, in arrivo dall’Adriatico e venti da Libeccio o da nord post-frontali, ha determinato la formazione di una linea temporalesca particolarmente attiva sulla pianura pordenonese al confine con il Veneto e sulla laguna, producendo numerose fulminazioni. In seguito, il fronte ha continuato a muoversi verso est, interessando tutte le zone della regione, ma perdendo poi di intensità sulla pianura udinese. Alle 5.30, il fronte ha abbandonato la regione, spostandosi in Slovenia e determinando solo la presenza di qualche residua pioggia locale sul territorio. Durante la giornata di oggi – precisa la Protezione civile – saranno ancora possibili rovesci o temporali sparsi che interesseranno in particolare la fascia orientale della regione. Sono attesi quindi cumulati di pioggia che durante tutto il corso della giornata dovrebbero risultare in genere abbondanti, moderati verso la costa, intensi sulle Prealpi Giulie. Nessuna segnalazione e’ giunta al numero verde della Sala Operativa Regionale. Nella nottata pervenute al Numero Unico di Emergenza 2 segnalazioni per allagamenti di abitazioni e per un crollo di un albero. Le segnalazioni sono pervenute da Trieste.

