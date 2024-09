Maltempo, nubifragio nel Napoletano: alluvione lampo sorprende Torre del Greco | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Piogge torrenziali in un breve lasso di tempo: un’alluvione lampo ha colpito nella serata di ieri Torre del Greco, nel Napoletano. Decine le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco. Sul posto arrivate squadre, partite anche da Napoli, per la messa in sicurezza strade e per lo svuotamento di cantine invase dell’acqua. Non si segnalano, al momento, persone coinvolte.

Video di Francesco Nocerino dal gruppo meteo nowcasting Campania

