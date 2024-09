Maltempo, nubifragio a Roma: piogge intense, vento forte e crollo delle temperature | FOTO

MeteoWeb

Un violento nubifragio ha colpito Roma, poco dopo mezzogiorno, portando un po’ sollievo dalle temperature elevate. La pioggia, largamente anticipata, si è manifestata con un intenso temporale accompagnato da forti raffiche di vento. Questo breve episodio di maltempo, tipico della fine dell’estate, ha contribuito a un calo termico di ben 7°C (ad es. zona Monteverde, dove si sono registrati circa 18 mm) durante la fase temporalesca.

Segnalati diversi allagamenti: colpita la zona di via del Crocifisso, vicino al Vaticano, dove l’acqua ha sommerso le auto fino all’altezza delle portiere.

