Maltempo Piemonte: finora 5 milioni di danni in Valsusa, si valuta lo stato di emergenza

Si procede con la conta dei danni in Piemonte dopo il devastante maltempo di ieri, che ha scatenato alluvioni nel Torinese. Nel Comune di Mattie, uno dei più colpiti dall’alluvione, i tecnici della Regione Piemonte oggi stanno effettuando i sopralluoghi per stimare i danni, che al momento superano i cinque milioni di euro.

La situazione più critica si registra in particolare nelle Borgate Comba e Giordani, dove 22 residenti sono stati evacuati dalla prima delle due borgate. Per affrontare l’emergenza, un’impresa specializzata realizzerà un guado temporaneo con tubi metallici di circa 2 metri di diametro. Questo intervento, che sarà completato entro 5-6 giorni, garantirà una soluzione sicura in attesa di un progetto definitivo. Nella Borgata Giordani è stata trovata una soluzione temporanea che prevede la modifica della viabilità secondaria sulla sponda sinistra, evitando così attraversamenti a rischio.

I tecnici stanno verificando i danni diffusi anche sulle strade provinciali.

Si valuta lo stato di emergenza

L’assessore alla Protezione Civile del Piemonte, Marco Gabusi, è in contatto con il capo Dipartimento nazionale, Fabio Ciciliano. Ieri si è tenuto un incontro telematico per valutare la richiesta dello stato di emergenza, considerando i danni che hanno colpito non solo il Piemonte, ma anche le regioni limitrofe. La Sala operativa è stata chiusa, ma tutti rimangono in allerta per gli eventi previsti per domenica 8 settembre.

“L’impegno dei volontari e delle squadre della Protezione Civile ha consentito di gestire con efficienza le situazioni di emergenza che si sono verificate durante questa ondata di maltempo”, dichiarano il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e gli assessori alla Protezione Civile, Marco Gabusi, e alla Montagna, Marco Gallo. “Ora i tecnici sono al lavoro per la conta dei danni e per i lavori di somma urgenza in modo da ripristinare le opere nel più breve tempo possibile. La Regione Piemonte è al fianco delle comunità colpite e rinnova il suo impegno a favore della tutela del territorio e nelle opere di contrasto al dissesto idrogeologico”.

