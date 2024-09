Maltempo Piemonte, danni alla rete idrica: autobotti in campo nel Torinese

MeteoWeb

Il recente evento alluvionale che ha severamente colpito il Nord Italia, ed in particolare il Torinese e le Valli di Lanzo, ha coinvolto le sorgenti in quota che forniscono acqua potabile ad alcuni Comuni dell’area lanzese e ciriacese. La problematica legata alle sorgenti interessate dal fenomeno alluvionale è stata superata già nella giornata di ieri e SMAT sta attivamente operando sulle reti e sugli impianti al fine di ripristinare la piena funzionalità del servizio entro la giornata di oggi.

Nei Comuni interessati, si stanno posizionando autobotti munite di rastrelliera dove i cittadini possono approvvigionarsi di acqua in attesa che l’erogazione venga pienamente normalizzata. L’Amministrazione Comunale di Nole ha reso noto che sarà presente presso il Nole Forum un’autobotte per il prelievo dell’acqua. Per ulteriori informazioni e/o effettuare delle segnalazioni è possibile rivolgersi al Servizio Pronto Intervento, Numero Verde 800 060 060 a disposizione 24 ore su 24

