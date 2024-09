Maltempo Piemonte, forti piogge e raffiche di 105km/h nell’Alessandrino: allagamenti

MeteoWeb

Come da previsioni dell’Arpa (Agenzia regionale per l’ambiente) del Piemonte, con allerta gialla per effetti localizzati di rischi idrogeologici, forti piogge hanno colpito la provincia di Alessandria oggi. Segnaliamo: 66mm di pioggia caduti a Roccaforte Ligure, 61mm ad Arquata Scrivia, Fraconalto, 58mm a Caldirola, 50mm a Sardigliano, Garbagna, 47mm a Castellania, Cabella Ligure, 46mm a Brignano Frascata, Isola Sant’Antonio, 45mm a Gavi.

A causa delle forti piogge, si sono verificati allagamenti sulle strade nel Tortonese, Casalese e Valenzano per scarichi fognari otturati. Inevitabili i disagi alla circolazione. Vigili del Fuoco intervenuti anche a Gavi per la verifica di un tetto pericolante.

Oltre ai forti temporali, non sono mancate le forti raffiche di vento: registrati dalla centralina di Capanne di Cosola (Alta Val Borbera, al confine con la Liguria) 105,1km/h.

Causa maltempo rinviate i giochi in piazza per ‘La Domenica Sportiva’ a Castelnuovo Scrivia, sempre nel Tortonese, e l’esperienza in mongolfiera al motor-show benefico ‘Memorial Cristian Zucconi’ a Bassignana, nel Valenzano.

