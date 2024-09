Maltempo, Piemonte nel mirino dei temporali: nubifragi tra Torinese e Cuneese | LIVE

MeteoWeb

Nel primo giorno di autunno meteorologico ieri ha iniziato a cedere il promontorio di alta pressione che ha caratterizzato il tempo sul Mediterraneo e l’Europa centrale. Ciò ha lasciato spazio, a partire da ieri pomeriggio, ad un aumento dell’instabilità e ad infiltrazioni di aria fresca dall’Atlantico. Oggi, in queste ore, è attesa particolare instabilità in Piemonte, con forti temporali sui settori occidentali della regione. Al momento si segnala una linea di temporali in risalita da Sud/Ovest, tra Cuneese e Torinese, con piogge intense e grandinate, così come altri fenomeni su alto Canavese, Novarese e Verbano-Cusio-Ossola.

