Settembre 2024 al via, oggi inizia ufficialmente l’autunno meteorologico

Mentre le temperature estive continuano a farsi sentire, oggi, 1° settembre 2024 inizia l’autunno meteorologico, un cambio di stagione che non è solo da calendario, ma una transizione significativa nel contesto atmosferico e climatico. Ecco cosa distingue l’autunno meteorologico dall’autunno astronomico e perché è importante fare questa distinzione.

Autunno meteorologico vs. autunno astronomico

L’autunno meteorologico inizia oggi, 1° settembre 2024, e si estende fino al 30 novembre. Questo periodo è definito sulla base dei dati climatici e meteorologici e rappresenta un’utile convenzione per gli studiosi e i pianificatori perché permette di analizzare i modelli climatici con maggiore precisione. Gli meteorologi usano questo metodo per monitorare le variazioni stagionali delle temperature e delle precipitazioni, facilitando previsioni per le condizioni meteorologiche tipiche di questa stagione.

L’autunno astronomico, invece, segue il ciclo delle stagioni dettato dall’asse di rotazione terrestre e dalla sua orbita attorno al Sole. Secondo il calendario astronomico, l’autunno 2024 inizierà il 22 settembre con l’equinozio d’autunno. È il momento in cui il Sole si trova esattamente sopra l’equatore terrestre, creando una durata di giorno e notte quasi uguale. Ciò segna il passaggio ufficiale dall’estate all’autunno sul piano astronomico.

L’importanza della distinzione

Questa differenza non è solo una questione di date, ma ha implicazioni pratiche. L’autunno meteorologico fornisce un quadro più operativo per le osservazioni e le previsioni. Per esempio, i servizi meteorologici utilizzano i mesi meteorologici per analizzare le tendenze climatiche e per emettere bollettini stagionali che hanno ripercussioni su agricoltura, energia e gestione delle risorse idriche.

D’altra parte, l’autunno astronomico ha rilevanza per la comprensione dei cicli naturali e dei cambiamenti della luce solare, che influenzano non solo la durata del giorno ma anche i modelli di comportamento di flora e fauna. Ad esempio, la sincronizzazione di certi eventi biologici come la migrazione degli uccelli o la fioritura delle piante può essere influenzata.

Perché la distinzione è importante?

Per i cittadini comuni, la differenza potrebbe sembrare una questione di pochi giorni, ma per scienziati e meteorologi è fondamentale. L’inizio dell’autunno meteorologico offre un’importante opportunità per pianificare e adattarsi alle variazioni del clima che caratterizzeranno i mesi successivi. In questo modo, le previsioni stagionali possono essere più precise, e le risposte alle sfide climatiche, come le ondate di freddo o le piogge intense, possono essere gestite in modo più efficiente.

Mentre oggi inizia l’autunno meteorologico, il passaggio alla stagione astronomica non è lontano. Il 22 settembre, con l’equinozio, assisteremo al momento in cui il giorno e la notte sono in equilibrio, dando il via ufficiale all’autunno astronomico. Nel frattempo, prepariamoci ad accogliere le caratteristiche di questa stagione, che ci accompagneranno fino alla fine di novembre.

