Maltempo Piemonte, temporali nel Torinese: tuoni e lampi sul capoluogo | FOTO e VIDEO

Temporali sono in atto nella serata di oggi a ovest e sud della città di Torino, interessando la bassa Valsusa. Tuoni e lampi sono avvertiti nella zona nord del capoluogo. Tra le località che stanno ricevendo forte pioggia, forte vento ma anche tuoni e fulmini ci sono Grugliasco, Rivalta e Rivoli. Proprio a Rivoli e Trana, si registrano 7mm di pioggia.

“Nella notte e al primo mattino di domani è attesa una intensificazione dei temporali sulla fascia centro occidentale, con valori anche forti, grandinate e raffiche di vento”, secondo l’allerta meteo diramata da Arpa Piemonte. Un nuovo peggioramento è previsto dal pomeriggio-sera di domani, mercoledì 4 settembre, prima di una forte ondata di maltempo prevista per giovedì 5.

