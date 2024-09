Maltempo Piemonte: un disperso e 66 persone ancora isolate

MeteoWeb

Un disperso, 66 persone isolate, dieci strade chiuse. È il bilancio dell’ondata di maltempo che nelle scorse ore ha colpito il Piemonte, in particolare il Torinese e marginalmente anche Cuneo. Proseguono le ricerche dell’agricoltore travolto con il suo trattore dalla piena del torrente Orco a Feletto, nel Canavese, mentre stava svolgendo il suo lavoro di pulizia dei boschi.

Per quanto riguarda le persone isolate, complessivamente ne rimangono 66, di cui 24 a Mattie per la caduta di 2 ponti, 40 a Roure per la chiusura della strada, 2 a Mezzenile e sono tutti assistiti dalle loro amministrazioni. Degli evacuati i 9 di Groscavallo hanno tutti trovato una sistemazione in autonomia, pertanto ne rimane soltanto 1 a Mezzenile. Attualmente i Coc aperti sono 41 in provincia di Torino, 7 nel Cuneese.

Grandi impatti dal maltempo anche sulla viabilità. Delle 16 strade provinciali chiuse stamattina nell’area metropolitana di Torino ne rimangono chiuse 10: Roure, San Germano Chisone, Bussoleno, Mattie, Giaglione, Cavour, Meana di Susa, Pancalieri, Coazze e Balme.

I volontari, operativi nel Torinese, sono 363. “I volontari hanno lavorato fin dalla scorsa notte per i primi interventi urgenti e poi durante tutta la giornata con le squadre dei tecnici e della Protezione Civile per affrontare le situazioni di maggiore criticità e emergenza – sottolineano il Presidente del Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alla Protezione Civile, Marco Gabusi – come Regione, dalla sala operativa della Protezione Civile regionale, abbiamo monitorato la situazione e seguito con apprensione le ricerche della persona dispersa nel Torinese”.

Secondo Arpa Piemonte, per domani è previsto un miglioramento delle condizioni meteo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.