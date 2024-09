Maltempo, piogge incessanti e allagamenti tra Emilia-Romagna e Marche: interventi tra Bolognese, Cesena, Ancona e Macerata | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo sta assediando senza sosta il versante adriatico, bersagliando in particolare Marche ed Emilia–Romagna. Nelle Marche si segnalano auto in panne, sottopassi allagati, alberi caduti, smottamenti: proseguono gli interventi dei vigili del fuoco soprattutto nelle provincie di Ancona e Macerata, maggiori criticità nei comuni tra Numana e Porto San Giorgio. Nelle immagini nella gallery le operazioni svolte nella frazione Grotte di Loreto dove le squadre hanno prestato soccorso ad automobilisti in difficoltà ed evacuato il personale di un locale commerciale della zona.

Alberi caduti e smottamenti nel Bolognese

Nel Bolognese continua a piovere, sono diversi gli interventi dei vigili del fuoco che, da questa mattina, hanno messo in sicurezza i punti dissestati dall’ondata di maltempo. Si segnalano strade allagate, alberi e rami caduti, smottamenti che hanno interessato alcune strade, in particolare, nelle zone di Pianoro, Monghidoro, Monterenzio, Loiano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano.

Criticità a Cesena

Attualmente le maggiori criticità a Cesena si sono registrate nelle zone tra la città e il mare, nei quartieri Al Mare, Ravennate e Cervese Nord, con piene del Rio Granarolo, del Dismano e degli afferenti minori. Altri tipi di segnalazioni riguardano disagi alla viabilità e scantinati con presenza di acqua, infiltrazioni dai tetti, ostruzioni dei pluviali. La situazione del fiume Savio è al momento sotto controllo: “Fortunatamente non sta piovendo nella zona collinare sopra Cesena e gli indicatori dei livelli idrometrici sono sotto la soglia 1” spiega l’amministrazione comunale. “Ovviamente continuerà ad essere monitorato per tutta la durata dell’allerta, così come gli altri corsi d’acqua (Pisciatello, Cesuola, Rio Marano, ecc.). Da questa mattina è attivo per segnalazioni il numero della Protezione civile comunale 0547 603555. Per urgenze fare sempre riferimento ai tradizionali numeri di emergenza“.

