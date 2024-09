Maltempo, piogge incessanti in Liguria: esondazioni ed allagamenti nel Savonese | LIVE

MeteoWeb

Nord/Ovest bersagliato dal maltempo nella notte: situazione critica in Val Chisone, in Piemonte, mentre in Liguria è il Savonese ad avere registrato le precipitazioni più intense. L’immagine radar in alto (pubblicata da Arpal) mostra la parte più intensa della perturbazione in transito verso il centro della Liguria, dove si sta instaurando una nuova linea di convergenza tra scirocco e libeccio, destinata a portare temporali anche intensi su Genova, accompagnati da forti raffiche di vento e un drastico calo delle temperature.

Nel Savonese continuerà a piovere, ma non con i valori che sono stati misurati tra le 2 e le 5 della notte e che hanno causato allagamenti su sedi stradali ed esondazioni di piccoli rii. Il pluviometro di Isolabella, ad Albenga, ha toccato un’intensità oraria massima di 95.8mm, 152 mm sulle 3 ore. L’allerta meteo arancione, il massimo grado per temporali, continua fino alle 13.

Il Sindaco di Albenga (SV), Riccardo Tomatis ha affermato: “C’è una famiglia di 5 persone che deve evacuare a causa dell’esondazione di un rio in zona Campo Chiesa. Abbiamo allagamenti ovunque, sono esondati alcuni rii importanti come il Crenda, il Fasceo e il Carendetta in alcuni punti. Questo ha portato all’allagamento di case e aziende agricole. Al momento non abbiamo persone ferite, è la cosa più importante. Sicuramente c’è un grosso lavoro da fare per quanto riguarda gli scantinati e i piani interrati allagati“.

