Maltempo, piogge torrenziali a Bergamo: esonda il torrente Morla, allagamenti e danni

Un violento temporale oggi ha colpito Bergamo ed ha causato l’esondazione del torrente Morla in città, provocando gravi allagamenti, in particolare nella zona dello stadio. Via Baioni è rimasta sommersa dall’acqua, mentre via Ponte Pietra è stata chiusa a causa della rottura della roggia. Numerosi negozi nella zona di Monterosso sono stati allagati e si trovano senza elettricità.

Oltre 150 le richieste di intervento giunte ai Vigili del fuoco nella mattinata. Fulmini, vento e pioggia torrenziale hanno determinato problemi di allagamenti in diverse zone della città e della provincia.

Problemi in tante zone della Bergamasca, tra cui soprattutto le valli. Code e rallentamenti si registrano un po’ ovunque: in valle Brembana, val Cavallina, valle Seriana, ma anche sulla Villa d’Almè-Dalmine per l’allagamento del sottopasso all’altezza di Valbrembo. Non risultano persone ferite. Le chiamate ai vigili del fuoco sono state nella notte un centinaio.

