Maltempo, piogge torrenziali e allagamenti tra Emilia-Romagna e Marche | LIVE

MeteoWeb

Una goccia fredda presente sul Mediterraneo, inserita in un flusso di correnti fresche e instabili provenienti dai quadranti orientali, sta generando condizioni meteo instabili/perturbate sull’Italia. Le prossime ore saranno particolarmente critiche per l’Emilia-Romagna, dove i principali modelli previsionali indicano accumuli di pioggia eccezionali, con precipitazioni intense anche nelle Marche.

Al momento (dalla mezzanotte) si registrano ben 85 mm a Civitella di Romagna (FC), 79 mm a Polverigi (AN) e Roncofreddo (FC), 68 mm a Senigallia (AN), 57 mm a San Costanzo (PU), 56 mm a Pesaro (PU),

Pioggia e vento nelle Marche

Nella notte, piogge e vento hanno provocato disagi e danni in diverse aree delle Marche. I vigili del fuoco sono intervenuti decine di volte nelle province di Pesaro Urbino, Ancona, e lungo le coste del Fermano e del Maceratese. Il maltempo continua anche questa mattina, causando allagamenti di strade, scantinati e la caduta di rami e alberi, in particolare nelle zone di Osimo e Ancona. Nessuna criticità è stata segnalata nel Senigalliese, già colpito da alluvioni nel 2014 e nel 2022.

In provincia di Pesaro Urbino, i pompieri sono intervenuti per rimuovere alberi caduti sulla carreggiata, mentre a Civitanova Marche (Macerata), gli allagamenti hanno interessato strade e sottopassi. Nel Fermano, in particolare a Porto San Giorgio e Marina Palmense, sono stati eseguiti circa 15 interventi, tra cui prosciugamenti. Si sono verificate anche frane di fango laterali su strade tra Casette d’Ete, Sant’Elpidio a Mare e Torre di Palme. Nell’Ascolano, il maltempo ha causato pochi disagi, richiedendo solo alcuni interventi dei vigili del fuoco.

Maltempo, piogge intense in Emilia-Romagna

Forti piogge sulla pianura romagnola, segnalate in particolare tra Cesenatico, Cesena, Forlimpopoli e l’Imolese. Registrate prime criticità nei piccoli canali. In Emilia, le piogge hanno interessato tutta la via Emilia, da Imola a Parma, e l’Appennino, con intensità maggiore tra Modena e Bologna.

Piove ininterrottamente da ieri in provincia di Forlì-Cesena ma al momento nelle zone pesantemente colpite dall’alluvione del 2023 la situazione non presenta importanti criticità. A Forlì, i fiumi Montone e Ronco sono al momento sotto il livello di guardia. I vigili del fuoco del comando di Forlì-Cesena sono stati impegnati nella nottata per diversi interventi sul territorio, principalmente per alberi pericolanti e allagamenti. Anche il fiume Savio a Cesena è in piena, ma al momento il livello non è allarmante. A Cesenatico i pompieri sono intervenuti in viale della Repubblica per la rimozione di una pianta crollata su un’abitazione.

È stato da poco riaperto sulla A14 Bologna-Taranto il casello di Cesena Sud, direzione Bologna, che era stato chiuso per precauzione per allagamenti dalla serata di ieri, inizialmente per 24 ore.

Oggi, in Romagna e parte dell’Appennino bolognese, è in vigore un’allerta arancione per temporali, con piogge quasi ininterrotte dalla giornata di ieri.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.