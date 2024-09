Maltempo, piogge torrenziali nel sud del Marocco: Ouarzazate sott’acqua, tempesta di sabbia a Marrakech | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Piogge torrenziali si sono abbattute dalla scorsa notte sul sud del Marocco. Ouarzazate, crocevia del traffico turistico da e per il deserto del Sahara, è la città più colpita. Numerose case sono crollate sotto una pioggia sferzante che non concede tregua, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Anche Tingherir, centro minerario della valle del Todra, è allagato.

Le strade per il deserto sono bloccate e le previsioni danno precipitazioni fino a 150mm per tutto il weekend, fino a domenica 9 settembre, nella zona meridionale del Paese che si estende fino a Zagora, nella valle del Draa.

Tempesta di sabbia con cieli offuscati e visibilità ridotta invece a Marrakech, anche se le temperature restano alte, molto al di sopra della media.

La stessa tempesta che sta colpendo il Maghreb in queste ore sarà responsabile del forte maltempo che investirà anche l’Italia nella giornata di domani, domenica 8 settembre.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.