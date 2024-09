Allerta Meteo, tra domenica e lunedì la grande tempesta che ammazza l’estate | MAPPE

MeteoWeb

Splende il sole in quasi tutt’Italia in questo sabato di inizio settembre caratterizzato da temperature miti un po’ ovunque, in modo particolare al Centro/Sud. E’ ancora estate, nonostante qualche forte temporale isolato al Sud, nel Salento, in Puglia, e tra le isole Egadi e Ustica, in mare aperto nel basso Tirreno, in Sicilia. Al Nord abbiamo un po’ di nuvolosità diffusa e temperature più gradevoli ma al Centro/Sud sono molto diffusi i valori superiori ai +33/+34°C, affatto eccezionali per il periodo ma comunque ancora superiori alle medie stagionali e tipicamente estivi.

Tutto, però, cambierà bruscamente nelle prossime ore. Nel pomeriggio-sera di oggi, forti piogge e temporali colpiranno la Francia e il Canale della Manica, mentre monterà sul Maghreb la grande perturbazione che domani raggiungerà l’Italia con forti piogge e temporali in Marocco e Algeria:

Allerta Meteo per domani, domenica 8 settembre

Proprio domani, domenica 8 settembre, mentre persisteranno forti temporali tra Inghilterra e Francia, tali da generare piogge torrenziali nel Canale della Manica, il sistema temporalesco in risalita dal Maghreb, oltre ad intensificarsi sull’Algeria con pesanti alluvioni, si estenderà fin sull’Italia provocando sin dalle prime ore del mattino forti piogge al Nord/Ovest, in modo particolare in Liguria:

Nel pomeriggio-sera la tempesta colpirà in pieno l’Italia, con forti temporali e piogge alluvionali su gran parte del Centro/Nord in modo analogo alle precipitazioni monsoniche di giovedì 5 settembre. Stavolta le zone più colpite saranno più estese: avremo sin da subito grandi piogge e forti temporali in Sardegna, Toscana, Emilia Romagna e al Nord/Est:

Il focus sull’Italia del modello Moloch del CNR-ISAC evidenzia la violenza dei temporali che interesseranno Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Lazio e Sardegna:

Poi nella giornata di lunedì 9 settembre il maltempo si estenderà anche al Centro/Sud, con un brusco calo delle temperature che stavolta sarà definitivo. Questa tempesta manderà l’estate definitivamente in archivio: il caldo non tornerà più e, anzi, inizierà un periodo di maltempo e fresco molto lungo. Sarà una settimana di maltempo prolungato, martedì e mercoledì al Sud, giovedì di nuovo anche al Nord, venerdì e sabato in tutto il Paese, con un ulteriore clamoroso crollo termico tra 13 e 14 settembre al punto che sembrerà di piombare di colpo in inverno, con tanto di neve sui rilievi fino a quote molto basse per il periodo. Un trend confermato dagli ultimi aggiornamenti, di cui parleremo ancora meglio nei prossimi aggiornamenti meteo di MeteoWeb.

