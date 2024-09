Maltempo, forti piogge in Veneto: allagamenti a Monselice | FOTO

MeteoWeb

Piogge e temporali stanno colpendo il Veneto, con accumuli diffusi sui 60-70mm e picchi localmente più alti. Tra gli accumuli pluviometrici più importanti finora segnaliamo: 75mm a Pianezze, 71mm a Battaglia Terme, 67mm a San Michele (Bassano del Grappa), Chiampo, San Bortolo, 65mm a Verona, Marostica, 63mm ad Asiago, Gallio, Santa Maria di Negrar, 58mm a Conegliano Veneto, 54mm a Padova.

Segnalati danni e allagamenti nel Padovano. Tra le località più colpite c’è Monselice, dove due auto sono rimaste bloccate in un sottopasso allagato (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Allagato anche il parcheggio interrato del centro commerciale Airone. Protezione Civile e Vigili del Fuoco sono in azione per far fronte ai danni causati dal maltempo. Non si registra alcun ferito.

Dalle 18 di oggi, i Vigili del Fuoco stanno operando in Via Solana a Monselice per una colata detritica di fango, sassi e acqua proveniente dal Monte Ricco che sta interessando diverse abitazioni della zona. Una donna e una bambina sono state evacuate a scopo cautelativo sull’abitazione più a monte della via. Un’altra casa è stata invasa dall’acqua in quanto i sassi e il fango hanno ostruito un canale di scolo di deflusso dell’acqua. I Vigili del Fuoco di Este stanno effettuando dei sopralluoghi; presente il sindaco di Monselice e personale della Protezione Civile.

In questo momento, le piogge più intense continuano ad interessare il sud del Veneto, colpendo ancora dal Veronese al Veneziano.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

