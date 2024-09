Maltempo Puglia, temporale nel Leccese: allagamenti a Copertino, avvistati due Funnel Cloud | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Oltre alla Sicilia, forti temporali pomeridiani hanno colpito la Puglia, in particolare un’area ristretta del Salento. Nel pomeriggio, infatti, un intenso temporale si è sviluppato in provincia di Lecce, accompagnato da tanta pioggia, tanti fulmini e forte vento. La località più colpita dalle piogge è stata Copertino, dove sono caduti quasi 40mm di pioggia e diverse strade si sono allagate, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Le raffiche di vento hanno raggiunto i 40km/h in alcune località della provincia.

Il temporale ha prodotto anche un Funnel Cloud (o Nube a Imbuto), ossia un tentativo di tornado in cui il cono in formazione non riesce a raggiungere il suolo. Un altro Funnel è stato osservato da Salice Salentino. Sembra che nessuno dei due vortici sia riuscito a raggiungere il suolo.

