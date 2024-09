Maltempo Sicilia, forti temporali dall’Agrigentino al Siracusano: nubifragi nell’Ennese

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo la Sicilia oggi. Nel primo pomeriggio, hanno interessato il settore centrale dell’isola, per poi andarsi a spostare verso sud-est, quindi dall’Agrigentino sono arrivati fino a Catanese e Siracusano. Le piogge più intense hanno colpito l’Ennese. I dati pluviometrici più rilevanti di oggi nell’isola indicano: 38mm a Valguarnera Caropepe, 30mm sul versante occidentale dell’Etna, 24mm a Enna, 13mm a Geracello, 10mm a Sutera.

Le raffiche di vento associate ai temporali hanno raggiunto anche i 60km/h nel Palermitano, come ad Alia e Sclafani Bagni (63km/h).

Nelle zone colpite dal maltempo, si registra un calo delle temperature con valori attuali di +26-27°C.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale

Di seguito i link per l'accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

