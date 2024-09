Maltempo Puglia, temporale “v-shaped” nel Salento: San Pancrazio Salentino ed Erchie sott’acqua | VIDEO

MeteoWeb

Un forte temporale ha colpito la Puglia nel pomeriggio, in particolare il nord del Salento fino al litorale Ionico di Porto Cesareo. Nello specifico, l’area è stata colpita da un temporale “v-shaped” autorigenerante. Un violento nubifragio ha investito l’area, con ben 66mm di pioggia caduti a San Pancrazio Salentino, 29mm a Taranto, Manduria, 25mm a Maruggio. Il forte temporale ha ridotto la visibilità sulle strade, alcune delle quali sono state allagate. Gravi allagamenti si registrano a San Pancrazio Salentino ed Erchie, con le auto rimaste bloccate nell’acqua, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

A Erchie, i Vigili del Fuoco hanno soccorso una persona bloccata all’interno di un box. A causa delle forti piogge l’acqua è entrata in diverse abitazioni che si trovano al livello della strada.

Precipitazioni consistenti sono previste almeno fino alle 23 di questa sera: prestare attenzione.

